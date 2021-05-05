Тернопільська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо 4 людей. Слідство встановило, що підозрювані незаконно оформляли інвалідність учасникам АТО та присвоювали їхні одноразові виплати.

У обвинувачувальному акті мовиться про те, що 4 людини шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах.

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Шахраї привласнювали одноразові виплати атовців

Розслідування встановило:

3 місцевих мешканці підшуковували учасників АТО й пропонували їм оформити інвалідність для отримання пенсій;

киянин через столичні медзаклади оформляв довідки про стан здоров'я;

з цими документами вони проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію.

"Насправді учасники бойових дій не мали захворювань, вказаних у медичній документації, які б надавали підстави для встановлення групи інвалідності", – кажуть в прокуратурі.

Слідчі виявили, що для оформлення документів про інвалідність атовці надали аферистам реквізити банківських рахунків та доступ до них.

Збитки складають майже 7 мільйонів гривень

Таким чином 4 осіб привласнювали одноразові виплати на понад 400 тисяч гривень кожна. Наразі встановлено 16 атовців, виплати яких присвоїли. Сума збитків складають понад 6,8 мільйона гривень,

– повідомляють в Офісі генпрокурора.

Для відшкодування грошей, майно підозрюваних арештували. Окрім того, правоохоронці попередили заволодіння ще 6 мільйонами гривень державних коштів.

Досудове розслідування проводили слідчі Нацполіції в Тернопільській області під супроводом працівників обласної СБУ.

За шахрайство чоловікам загрожує до позбавлення волі на 5 – 12 років з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Нещодавно в Києві шахраї забрали у поліції приміщення за 3 мільйони. Повертати його довелося працівникам прокуратури.