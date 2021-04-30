На Тернопольщине младенца выбросили на свалку: ищут мать
На Борщевской свалке, в Тернопольской области, 29 апреля нашли новорожденного ребенка. Маленький мальчик был завернут в одеяло.
Источник:МВД
Правоохранители разыскивают роженицу. Тело ребенка нашли работники коммунального предприятия, они сразу обратились в полицию.
Кстати В Запорожье объявили подозрение воспитательнице детсада, в котором мальчик выпал из окна
Ребенка нашли мертвым
Когда люди увидели младенца, он был уже мертвым. По предварительной информации, малыш доношенный, вес – около 4 кг.
Одеяло, в которое был завернут мальчик / Фото Нацполиции
Продолжается розыск матери
Работники полиции обратились к жителям Борщевского района для помощи в поиске матери. Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться к врачам.
В Тернополе оборудовано "Окно жизни"
Полицейские напомнили, что в приемной родильного отделения городской больницы №2 в Тернополе с 2010 года обустроено "Окно жизни". Таким образом люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут анонимно передать младенцев.
Кстати, в течение двух последних суток в "окне жизни" оставили 3 младенцев: мальчика и двойняшек.
Место, где нашли мальчика / Фото Нацполиции
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