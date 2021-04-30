На Борщевской свалке, в Тернопольской области, 29 апреля нашли новорожденного ребенка. Маленький мальчик был завернут в одеяло.

Правоохранители разыскивают роженицу. Тело ребенка нашли работники коммунального предприятия, они сразу обратились в полицию.

Кстати В Запорожье объявили подозрение воспитательнице детсада, в котором мальчик выпал из окна

Ребенка нашли мертвым

Когда люди увидели младенца, он был уже мертвым. По предварительной информации, малыш доношенный, вес – около 4 кг.

Одеяло, в которое был завернут мальчик / Фото Нацполиции

Продолжается розыск матери

Работники полиции обратились к жителям Борщевского района для помощи в поиске матери. Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться к врачам.

Обратите внимание! Если кому-то известно, что та или иная женщина находилась на последних месяцах беременности или вернулась из-за границы в положении, а теперь ребенок отсутствует, просят сообщить на линию "102" и по телефонам: (03541) 2-12-45, (098 ) 750 83 85, (096) 82 69 993. Также надеются, что кто-то из родных может узнать одеяло. Анонимность гарантируют.

В Тернополе оборудовано "Окно жизни"

Полицейские напомнили, что в приемной родильного отделения городской больницы №2 в Тернополе с 2010 года обустроено "Окно жизни". Таким образом люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут анонимно передать младенцев.

Кстати, в течение двух последних суток в "окне жизни" оставили 3 младенцев: мальчика и двойняшек.



Место, где нашли мальчика / Фото Нацполиции