В Запорожье объявили подозрение воспитательнице детсада, в котором мальчик выпал из окна
Следователи сообщили о подозрении воспитательнице детсада в Запорожье, где 26 апреля 4-летний мальчик выпал из окна. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Источник:Национальная полиции Запорожской области
Следователи открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
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Детали от полиции
Следователи проводят досудебное расследование. Пока они установили, что 26 апреля в 16:20 воспитательница одной из начальных школ Запорожья оставила в помещении группы в детском саду без присмотра одного из воспитанников.
Так, находясь в комнате наедине, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю. В результате падения 4-летний мальчик получил травмы,
– говорят в полиции.
На основании собранных доказательств, 54-летней воспитательнице сообщили о подозрении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, что привело к тяжелым последствиям.
Коротко о событии в садике Запорожья
- 26 апреля 2021 года в детсаду Запорожья мальчик выпал из окна 2 этажа. Ребенка госпитализировали.
- Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
- 28 апреля СМИ сообщали, что воспитатели забыли ребенка и пошли на вечернюю прогулку. Мальчик пытался достучаться до своей группы.
- Предварительно сообщали, что воспитательницу отстранили от работы.
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