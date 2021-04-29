Следователи сообщили о подозрении воспитательнице детсада в Запорожье, где 26 апреля 4-летний мальчик выпал из окна. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Следователи открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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Детали от полиции

Следователи проводят досудебное расследование. Пока они установили, что 26 апреля в 16:20 воспитательница одной из начальных школ Запорожья оставила в помещении группы в детском саду без присмотра одного из воспитанников.

Так, находясь в комнате наедине, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю. В результате падения 4-летний мальчик получил травмы,

– говорят в полиции.

На основании собранных доказательств, 54-летней воспитательнице сообщили о подозрении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, что привело к тяжелым последствиям.

Важно! Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет. К тому же виновного могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 – 5 лет.

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