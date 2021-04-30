На Борщівському сміттєзвалищі, що у Тернопільській області, 29 квітня знайшли новонароджену дитину. Маленький хлопчик був загорнутий у ковдру.

Правоохоронці розшукують породіллю. Тіло дитини знайшли працівники комунального підприємства, вони одразу звернулись в поліцію.

До речі У Запоріжжі оголосили підозру виховательці дитсадку, в якому хлопчик випав з вікна

Дитину знайшли мертвою

Коли люди побачили немовля, воно було вже мертвим. За попередньою інформацією, маля доношене, вага – близько 4 кілограмів.



Ковдра, в яку був загорнутий хлопчик / Фото Нацполіції

Триває розшук матері

Працівники поліції звернулись до жителів Борщівського району для допомоги у пошуку матері. Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися до лікарів.

Зверніть увагу! Якщо комусь відомо, що та чи інша жінка перебувала на останніх місяцях вагітності або повернулася з-за кордону при надії, а тепер дитина відсутня, просять повідомити на лінію "102" та за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993. Також сподіваються, що хтось з рідних може впізнати ковдру. Анонімність гарантують.

У Тернополі облаштоване "Вікно життя"

Поліцейські нагадали, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштоване "Вікно життя". Таким чином люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть анонімно передати немовлят.

До речі, протягом двох останніх діб у "вікні життя" залишили 3 немовлят: хлопчика та двійнят.



Місце, де знайшли хлопчика / Фото Нацполіції