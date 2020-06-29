Очередное нападение на медицинского работника произошло на этот раз в Тернопольской области. 42-летняя жительница Подволочиска вызвала "скорую" для своей подруги. Когда врачи приехали, женщина напала на фельдшера.

Известно, что женщина была в нетрезвом состоянии и ранее ее уже неоднократно задерживала полиция. Об этом сообщает Нацполиция в Тернопольской области.

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Сам врач "скорой" обратился в полицию и заявил, что во время выезда на вызов 42-летняя женщина швыряла в фельдшера окурками, оскорбляла и ударила его в живот.

Правоохранители установили, что подозреваемая выпивала с приятельницей, вдруг подруге стало плохо и она вызвала "скорую". Когда приехали медработники, женщина начала конфликтовать.

Дебоширкой оказалась местная жительница 1978 года рождения. Женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Теперь жительнице края придется ответить перед законом по статье 296 хулиганство,

– отметили в полиции.

Если вину женщины докажут, то ей грозит:

штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов, а это от 8 500 до 17 000 гривен;

до шести месяцев ареста;

до пяти лет ограничения свободы.

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