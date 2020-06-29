На Тернопільщині жінка напала та жорстоко побила лікаря "швидкої"
Черговий напад на медичного працівника стався цього разу на Тернопільщині. 42-річна мешканка Підволочиська викликала "швидку" для своєї подруги. Коли лікарі приїхали, жінка напала на фельдшера.
Відомо, що жінка була у нетверезому стані та раніше її вже неодноразово затримувала поліція. Про це повідомляє Нацполіція у Тернопільській області.
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Сам лікар "швидкої" звернувся до поліції та заявив, що під час виїзду на виклик 42-річна жінка жбурляла у фельдшера недопалками, ображала й вдарила його у живіт.
Правоохоронці встановили, що підозрювана випивала з приятелькою, раптом подрузі стало зле і вона викликала "швидку". Коли приїхали медпрацівники, жінка почала конфліктувати.
Дебоширкою виявилася місцева мешканка 1978 року народження. Жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Тепер жительці краю доведеться відповісти перед законом за статтею 296 про хуліганство,
– зазначили у поліції.
Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожує:
- штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів, а це від 8 500 до 17 000 гривень;
- до шести місяців арешту;
- до п'яти років обмеження волі.
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