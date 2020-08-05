Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина. В регионе фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации.

Также Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.

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Степанов отметил, что Тернопольщина уже четыре дня подряд показывает удовлетворительные данные.

Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону,

– отметил он.

Кроме того, в Минздраве заявили, что они перешли на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе.

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