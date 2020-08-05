Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

Також Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ. про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає 24 канал.

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Степанов зауважив, що Тернопільщина вже чотири дні поспіль має задовільні показники.

Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону,

– зазначив він.

Крім того, в МОЗ заявили, що вони перейшли на той принцип зонування, який діє по всій Європі.

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