В Тернопольской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Из-за движения поездов пришлось строить по новым маршрутам.

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Какие рейсы изменят маршруты

Как сообщили в "Укрзализныце", схождение грузовых вагонов произошло на участке Подволочиск - Максимовка. Задержка и изменение маршрута касается следующих поездов:

№706 Перемышль – Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов – Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев – Ясиня.

Также сообщается, что пригородные поезда №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

Все пассажиры, планирующие дальнейшие пересадки, просят сообщить о них проводникам, чтобы скоординировать процесс. Все объездные маршруты уже спланированы, поэтому все пассажиры доберутся до тех станций, на которые планировались.

Во время восстановительных работ временно ограничат движение всех поездов львовского направления на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина.

Пассажиров просят внимательно слушать диктора: уже идет организация дополнительных электричек на участке Тернополь-Красное и рейкобусов Pesa из Хмельницкого в Шепетовку. Некоторые вечерние поезда будут следовать через Бердичев – Шепетовку – Здолбунов.

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