У Тернопільській області з рейок зійшли декілька вантажних вагонів. Через рух поїздів довелося будувати за новими маршрутами.

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Які рейси змінять маршрути

Як повідомили в "Укрзалізниці", сходження вантажних вагонів відбулося на ділянці Підволочиськ – Максимівка. Затримка та зміна маршруту стосується наступних поїздів:

№706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ — Ясіня.

Також повідомляється, що приміські поїзди №6207/6208 будуть прямувати до/з Максимівки замість Підволочиська.

Усіх пасажирів, які планують подальші пересадки, просять повідомити про них провідників, щоб скоординувати процес. Всі об'їзні маршрути вже сплановані, тому всі пасажири дістануться до тих станцій, на які планували.

На час відновлювальних робіт тимчасово обмежать рух всіх поїздів львівського напрямку на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина.

Пасажирів просять уважно слухати диктора: вже йде організація додаткових електричок на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобусів Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Деякі вечірні поїзди будуть прямувати через Бердичів – Шепетівку – Здолбунів.

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