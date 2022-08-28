На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

До теми Зеленський провів велику нараду із Залужним, Будановим, Даніловим та Монастирським

Які питання заслухали на "таємній" нараді

Учасники наради заслухали інформацію про оперативну ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів президента Зеленського.

Зеленський поспілкувався з Байденом

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Президентом США Джо Байденом.

Насамперед Володимир Зеленський подякував за те, що США підтримує Україні та продовжує надавати необхідну для нашої країни допомоги.

Крім цього, президенти обговорили наступні кроки України для перемоги над російськими загарбниками та притягнення країни-агресорки до відповідальності.

"Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини", – розповів Зеленський.

Варто переглянути – Зеленський відвідав передову на Дніпропетровщині та провів нараду: дивіться відео