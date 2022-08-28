На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

К теме Зеленский провел большое совещание с Залужным, Будановым, Даниловым и Монастырским.

Какие вопросы заслушали на "тайном" совещании

Участники совещания заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.

Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов президента Зеленского.

Зеленский пообщался с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом США Джо Байденом.

В первую очередь Владимир Зеленский поблагодарил за то, что США поддерживает Украину и продолжает оказывать необходимую для нашей страны помощь.

Кроме того, президенты обсудили следующие шаги Украины для победы над российскими захватчиками и привлечения страны-агрессора к ответственности.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – по безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления", – рассказал Зеленский.

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