Как тероборона Львовщины готовится к защите своей земли: мощное видео

Во Львовской области 103-я отдельная бригада территориальной обороны готовится к защите своей земли. Бойцы тренируются ежедневно в разных дисциплинах.

До войны эти мужчины были предпринимателями, строителями и программистами. Сегодня они профессионально справляются с автоматами, чтобы в случае нападения на Львовщину дать достойный отпор.

Важно Оккупанты распространили два вброса об атаках на Львовщине, – Козицкий

Бойцы отрабатывают стрельбу, ведение боя в городе, тактическую медицину и прочее. Мэр Львова Андрей Садовый поделился видео с частью таких учений.