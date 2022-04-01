Как тероборона Львовщины готовится к защите своей земли: мощное видео
1 апреля 2022 , 12:40Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Садового
Во Львовской области 103-я отдельная бригада территориальной обороны готовится к защите своей земли. Бойцы тренируются ежедневно в разных дисциплинах.
До войны эти мужчины были предпринимателями, строителями и программистами. Сегодня они профессионально справляются с автоматами, чтобы в случае нападения на Львовщину дать достойный отпор.
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Бойцы отрабатывают стрельбу, ведение боя в городе, тактическую медицину и прочее. Мэр Львова Андрей Садовый поделился видео с частью таких учений.