Тероборона во Львовской области укомплектована на 200%

На территории Львовской области сил территориальной обороны и добровольческих формирований уже 200% от нужного количества. И еще есть много желающих, которым приходится отказывать.

Таких людей в облгосадминистрации просят не обижаться. В настоящее время необходимость есть разве в людях со специальными знаниями и специальной подготовкой.

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Новости терробороны: Львовщина нуждается в людях со специальными знаниями

В областной государственной администрации сообщили, что во Львовской области силы терробороны по мобилизации (на год службы) укомплектованы на 60 – 90% от нужного количества, а добровольческих формирований – уже на 200%.

Это хорошая новость. Не очень хорошая: есть еще много желающих вступить в терроборону. Но им вынуждены отказывать – нет свободных должностей. Разве есть только должности, требующие специальных знаний или специальной подготовки.

Это большая сила, которая может защитить наше Отечество,

– сказал на брифинге представитель Сил терробороны.

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