Тероборона набрала и вооружила более 100 тысяч человек. Об этом заявил директор предприятия "КОРТ" Вадим Кодачигов.

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Большинство бойцов теробороны сосредоточены в областных центрах и готовы к обороне городов.

И не просто к обороне! После Харькова, Барышевки, Ирпеня... люди будут рвать вас, падлы, на части, защищая свои дома и семьи,

– подчеркнул Кодачигов.

Кстати, защищать Украину приезжают добровольцы из разных стран мира. К примеру из Грузии прибыли более 400 бойцов с военным опытом. Известно, что к ним планирует присоединиться еще большее число воинов.

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