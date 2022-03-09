Тероборона набрала та озброїла понад 100 тисяч осіб. Про це заявив директор підприємства "КОРТ" Вадим Кодачигов.

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Більшість бійців тероборони зосереджені в обласних центрах та готові до оборони міст.

І не просто до оборони! Після Харкова, Баришівки, Ірпеня... люди будуть рвати вас, падли, на частини, захищаючи свої будинки та сім'ї,

– наголосив Кодачигов.

До речі, захищати Україну приїжджають добровольці з різних країн світу. Наприклад з Грузії прибули понад 400 бійців з військовим досвідом. Відомо, що до них планують долучитися ще більше воїнів.

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