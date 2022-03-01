Тероборона не ходит по квартирам, – херсонцев призывают никому не открывать дверь

Херсонская областная государственная администрация призывает жителей Херсона не открывать двери незнакомцам.

Эти люди могут представляться теробороной, но верить этому нельзя. Поэтому власти города просят никому не открывать двери!

Кроме этого запрещено поднимать на улице вещи.

Это могут быть мины, оставленные рашистами. Сейчас появилась информация, что оккупанты разбросали по городу спичечные коробки синего цвета. Это – мины!,

– говорится в сообщении.

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