Об этом 4 апреля сообщил Андрей Мельник – командир подразделения территориальной обороны "Щит Василькова". Российская техника будет служить украинским защитникам.

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"Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количества военной техники на балансе ВС Украины станет больше", – сказал Мельник.

Он добавил, что 3 апреля тероборона передала БМД-4 для вооруженных сил. Сначала машину проверят и отремонтируют. Впоследствии передадут защитникам на передовой.

Потери россиян

За 40 дней войны против Украины россияне потеряли больше танков, чем Италия и Испания вместе. Что касается личного состава, то на 4 апреля ВСУ уничтожили примерно 18 300 врагов. Для сравнения у всей армии Кипра 16 тысяч человек, а в Словении – 14 тысяч.

Обратите внимание – что у россиян за 40 дней войны: смотрите видео