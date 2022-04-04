Про це 4 квітня повідомив Андрій Мельник – командир підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова". Російська техніка слугуватиме для українських захисників.

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"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше", – сказав Мельник.

Він додав, що 3 квітня тероборона передала БМД-4 для Збройних Сил. Спочатку машину перевірять та відремонтують. Згодом передадуть для захисників на передовій.

Втрати росіян

За 40 днів війни проти України росіяни втратили більше танків, ніж мають Італія та Іспанія разом. Щодо особового складу, то станом на 4 квітня ЗСУ знищили приблизно 18 300 ворогів. Для порівняння уся армія Кіпру має 16 тисяч осіб, а Словенії – 14 тисяч.

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