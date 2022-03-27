Об этом 27 марта рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что после победы будет создана площадка для встреч.

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"Раззнакомились, сдружились и во время караула на блокпосте планируют будущее района. Один из планов – оборудование рядом с местом нынешнего блокпоста локации для ежедневных встреч – площадки, клуба или кафе под названием "Блокпост №…". А относительно номера – увидите после победы над врагом!", – рассказали в ВСУ.

Как создали блокпост

В Генштабе сказали, что блокпост построили быстро, потому что присоединились все желающие киевляне района. Люди приносили покрышки, мешки. Также привезли бетонные блоки, песок и даже противотанковые ежи.

Другие взялись за оборудование заграждений, позиций, обеспечение питанием, одеждой и т.д. И яркие баннеры, украсившие оборонительное сооружение, принес также один из местных молодых парней,

– сообщили в ВСУ.

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