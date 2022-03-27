Про це 27 березня розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначили, що після перемоги створять майданчик для зустрічей.

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"Роззнайомилися, здружилися і під час варти на блокпості планують майбутнє району. Одним планів є обладнання, поруч з місцем нинішнього блокпоста, локації для щоденних зустрічей – майданчик, клуб або кафе під назвою "Блокпост №…". А щодо номера – побачите після перемоги над ворогом!", – розповіли у ЗСУ.

Як створили блокпост

У Генштабі сказали, що блокпост збудували швидко, бо долучилися всі охочі кияни району. Люди приносили шини, мішки. Також привезли мішки, бетонні блоки, пісок і навіть протитанкові їжаки.

Інші взялися за обладнання загороджень, позицій, забезпечення харчуванням, одягом тощо. І яскраві банери, що прикрасили оборонну споруду, приніс також один з місцевих молодих хлопців,

– повідомили у ЗСУ.

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