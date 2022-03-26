Тероборонівці разом із іншими службовцями звільнили від російських окупантів села Полтавка та Малинівка, що розташовані на схід від міста Гуляйполе. Про це повідомили ввечері 26 березня в Запорізькій ОВА.

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Знешкоджують орків і їхню техніку

Бійці, які захищають рідний край, завдають ворогам на Запорізькому напрямку дуже багато проблем. Тому там уже вкрай несприятлива для росіян ситуація.

Лише за один наступ тероборони ворог втратив:

понад 80 одиниць живої сили;

декілька одиниць бронетехніки;

секретні документи та зброю мотострілкового підрозділу армії окупантів.

Ворог, що вдерся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею. Захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області,

– зазначили в ОВА.

Тому на Запорізькому напрямку загарбникам вже ніколи не можна буде почуватися спокійно. Адже проти них бореться не просто армія, а ті, хто захищають свій дім і своїх рідних.

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