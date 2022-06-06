Об этом сообщили в службе по завязям с общественностью 103 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

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Из-за массированных обстрелов Бахмута вместе с местными властями, командование бригады предложило эвакуировать часть местного населения.

Мы получили задачу эвакуировать сам транспорт предприятия, которое сейчас не работает. Однако, чтобы он не шел пустым, мы решили эвакуировать самое ценное, что есть на войне.

– рассказал полковник Валерий Курко, командир 103-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

Теробороновцы 103 бригады помогли эвакуировать жителей Бахмута: видео

Ситуация на Бахмутском направлении

Российские кафиры в течение минувших суток, 5 июня, вели обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиновое, Белогоровка, Покровское и Роты.

Также по информации Генштаба ВСУ, враг применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.

Российские военные проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Однако захватчики не имели успеха и понесли значительные потери, однако боевые действия там продолжаются.

Что происходит на Донбассе: главное

Российские кафиры, по предварительным данным, оккупировали 95% территории Луганской области. В настоящее время войска агрессора сосредоточили силы на захвате Северодонецка.

В конце мая враг частично прорвал оборону ВСУ, поэтому в Северодонецке идут ожесточенные бои. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Россия планирует захватить город до 10 июня .

5 июня британская разведка сообщала, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке .

В Донецкой области россияне совершают наступление на нескольких направлениях. В частности, враг наступает на Славянском и Лиманском направлениях.

В то же время, украинские защитники и защитницы пытаются сдерживать российских захватчиков. Только в течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

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