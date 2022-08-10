Теробороновцы рассказали, как обнаружили и уничтожили редкую и опасную технику врага

Украинские военные уничтожили вражескую установку разминирования УР-77 "Метеорит" в лесу Харьковской области. Огонь корректировали теробороновцы киевской бригады.

Теробороновцы корректировали огонь артиллерии

УР-77 – редкая техника, используемая врагом для штурма украинских городов. Теробороновцы сначала не поняли, какую именно технику обнаружили с помощью дрона.

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Ребята пошли "летать" и говорят, что нашли какую-то коробочку в лесу и не знают, что это. Мы не военные. Опыта нет. Виды техники мы знаем, но что-то такое специфическое – нет,

– рассказал командир взвода с позывным "Рим".

Неизвестную технику обнаружили бойцы с позывными "Терен" и "Черный". Они показали фото военным, и те уже поняли, что это редкая установка.

"Терен" и "Черный" передали координаты артиллерии 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. В УР-77 попали с третьего выстрела. Бойцы были очень счастливы, ведь их первая корректировка огня оказалась очень удачной.

Что известно об УР-77

По данным Минобороны, это советская самоходная легкобронированная гусеничная плавающая установка, предназначенная для разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Технику начали серийно производить с 1978 года, ее предназначение – создание проходов на минных полях шириной до 6 метров.

На шасси УР-77 размещены 2 пусковые направляющие для ракет типа ДМ-140. Установка может развивать скорость до 60 км/ч.

Как военные обнаружили вражескую технику: видео