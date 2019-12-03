Террор продолжается, – заместитель председателя НБУ о давлении и преследовании

Олигархи усиливают давление на работников Нацбанка, теперь к нему прибавились даже преследования некоторых должностных лиц и их семей.

Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Про это первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова написала на своей фейсбук-странице.

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Рожкова объяснила, что из-за этой ситуации она даже не смогла отправить дочь в школу.

Причина – на рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью,

– рассказала она.

После вызова полиции неизвестные ушли, оставив плакаты с обидами у дома замглавы Нацбанка.

По ее словам, 2 декабря в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, которые стоят у стен НБУ.

"Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось", – отметила Рожкова.

Заместитель председателя Нацбанка считает, что олигархи через подконтрольное медиа "создавали образ коррупционного гнезда, которое надо разогнать".

После этого начались заказные митинги у здания НБУ. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личные преследования отдельных должностных лиц НБУ и их семей,

– отметила представительница НБУ.

Рожкова добавила, что работники НБУ будут обращаться в правоохранительные органы.

Почему под НБУ протестуют?

После задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ 13 ноября под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

Организаторы акции – ОО "Стоп коррупции" и другие общественные организации. По словам пресс-службы банка, количество митингующих меняется ежедневно от нескольких десятков до 1 тысячи и более.

Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

В один из дней протестующие принесли в НБУ голову свиньи, а 25 ноября ворвались внутрь здания.

Пресс-служба Нацбанка подчеркнула, что этот инцидент не стал болезненным для Нацбанка.

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