Терор продовжується, – заступниця голови НБУ про тиск і переслідування

Олігархи посилюють тиск на працівників Нацбанку, тепер до нього додалось навіть переслідування деяких посадовців та їхніх родин.

Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на своїй фейсбук-сторінці.

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Рожкова пояснила, що через цю ситуацію вона навіть не змогла відправити доньку до школи.

Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом,

– розповіла вона.

Після виклику поліції невідомі пішли, залишивши плакати з образами біля дому заступниці голови Нацбанку.

За її словами, 2 грудня у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих же людей, які стоять біля стін НБУ.

"Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло", – зазначила Рожкова.

Заступниця голови Нацбанку вважає, що олігархи через підконтрольне медіа "створювали образ корупційного кубла, яке треба розігнати".

Після цього почались замовні мітинги біля нашої роботи. Три тижні тримаємось і слухаємо образи на нашу адресу. А тепер вони прийшли до нас додому. Тобто терор продовжується. До тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців НБУ та їх родин,

– наголосила представниця НБУ.

Рожкова додала, що працівники НБУ звертатимуться до правоохоронних органів.

Чому під НБУ протестують?

Після затримання колишніх співробітників НБУ детективами НАБУ 13 листопада під будівлею Нацбанку почалася безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

Організатори акції – ГО "Стоп корупції" та інші громадські організації. За словами пресслужби банку, кількість мітингувальників змінюється щодня: від декількох десятків до 1 тисячі і більше.

Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

В один із днів протестувальники принесли до НБУ голову свині, а 25 листопада увірвались всередину будівлі. Пресслужба Нацбанку підкреслила, що цей інцидент не став болючим для Нацбанку.

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