НБУ заявляє про атаку з боку олігарха Коломойського

Правління Національного банку України заявляє про тик з боку українського ексвласника "Приватбанку" та олігарха Ігоря Коломойського, що триває вже кілька тижнів.

Метою такої атаки в НБУ вважають "створення керованого інформаційного хаосу", про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Там наголосили, що "президент, уряд, НБУ об’єднані єдиною позицією" – Коломойський має повернути борг. Мова про 5,5 мільярда доларів США, які вивели із "Приватбанку" до націоналізації.

Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками",

– пояснюють ситуацію в НБУ.

В Нацбанку вважають, що мета дій Коломойського – дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ.

Окрім того, в НБУ наголошують, що ексвласники хочуть уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з"Приватбанку гроші".

Ще одне завдання, на думку правління Нацбанку, – завадити співпраці України з міжнародними партнерами та місією МВФ.

"Тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі. … Оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", – мовиться у повідомленні банку.

Місія Міжнародного валютного фонду залишила Україну без кредиту. Імовірно, що на прийняття такого рішення у них було дві причини. Одна із них – пов'язана із загрозою грошам. витраченим на націоналізацію "Приватбанку".

Чому під НБУ тривають протести?

Після затримання колишніх співробітників НБУ детективами НАБУ 13 листопада під будівлею Нацбанку почалася безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

Організатори акції – ГО "Стоп корупції" та інші громадські організації. За словами пресслужби банку, кількість мітингувальників змінюється щодня: від декількох десятків до 1 тисячі і більше.

Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

В один із днів протестувальники принесли до НБУ голову свині, а 25 листопада увірвались всередину будівлі. Пресслужба Нацбанку підкреслила, що цей інцидент не став болючим для Нацбанку.

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Справа "Приватбанку": основне

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.