НБУ заявляє про атаку з боку олігарха Коломойського
Правління Національного банку України заявляє про тик з боку українського ексвласника "Приватбанку" та олігарха Ігоря Коломойського, що триває вже кілька тижнів.
Метою такої атаки в НБУ вважають "створення керованого інформаційного хаосу", про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Що каже сам олігарх: "Приватбанк" мені скоро повернуть – і МВФ про це знає, – Коломойський
Там наголосили, що "президент, уряд, НБУ об’єднані єдиною позицією" – Коломойський має повернути борг. Мова про 5,5 мільярда доларів США, які вивели із "Приватбанку" до націоналізації.
Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками",
– пояснюють ситуацію в НБУ.
В Нацбанку вважають, що мета дій Коломойського – дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ.
Окрім того, в НБУ наголошують, що ексвласники хочуть уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з"Приватбанку гроші".
Ще одне завдання, на думку правління Нацбанку, – завадити співпраці України з міжнародними партнерами та місією МВФ.
"Тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі. … Оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", – мовиться у повідомленні банку.
Місія Міжнародного валютного фонду залишила Україну без кредиту. Імовірно, що на прийняття такого рішення у них було дві причини. Одна із них – пов'язана із загрозою грошам. витраченим на націоналізацію "Приватбанку".
Чому під НБУ тривають протести?
- Після затримання колишніх співробітників НБУ детективами НАБУ 13 листопада під будівлею Нацбанку почалася безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.
- Організатори акції – ГО "Стоп корупції" та інші громадські організації. За словами пресслужби банку, кількість мітингувальників змінюється щодня: від декількох десятків до 1 тисячі і більше.
- Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.
- В один із днів протестувальники принесли до НБУ голову свині, а 25 листопада увірвались всередину будівлі. Пресслужба Нацбанку підкреслила, що цей інцидент не став болючим для Нацбанку.
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Справа "Приватбанку": основне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.