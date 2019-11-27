12:01
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      НБУ заявляет об атаке со стороны олигарха Коломойского

      166 Читати новину українською

      Правление Национального банка Украины заявляет о давлении со стороны украинского экс-владельца "Приватбанка" и олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже несколько недель.

      Целью такой атаки в НБУ считают "создание управляемого информационного хаоса", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

      Что говорит сам олигарх: "Приватбанк" мне скоро вернут – и МВФ об этом знает, – Коломойский

      Там отметили, что "президент, правительство, НБУ объединены единой позицией" – Коломойский должен вернуть долг. Речь о 5,5 миллиардах долларов США, которые вывели из "Приватбанка" до национализации.

      Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушками",
      – объясняют ситуацию в НБУ.

      В Нацбанке считают, что цель действий Коломойского – дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ.

      Кроме того, в НБУ отмечают, что экс-владельцы хотят избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из "Приватбанка" деньги.

      Еще одна задача, по мнению правления Нацбанка, – помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и миссией МВФ.

      "Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. ... Поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в сообщении банка.

      Миссия Международного валютного фонда оставила Украину без кредита. Вероятно, что на принятие такого решения у них было две причины. Одна из них – связана с угрозой деньгам, затраченным на национализацию "Приватбанка".

      Почему под НБУ продолжаются протесты?

      • После задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ 13 ноября под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.
      • Организаторы акции – ОО "Стоп коррупции" и другие общественные организации. По словам пресс-службы банка, количество митингующих меняется ежедневно от нескольких десятков до 1000 и более.
      • В один из дней протестующие принесли к НБУ голову свиньи, а 25 ноября ворвались внутрь здания. Пресс-служба Нацбанка подчеркнула, что этот инцидент не стал болезненным для Нацбанка.

      Интересно: Коломойскому запретят вернуть Приватбанк на законодательном уровне, – СМИ

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня
      670
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Протесты Игорь Коломойский НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сегодня , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса
      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      сегодня , 09:01 Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      162
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 08:55 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      304
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сегодня , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 826
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 08:01 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 669
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук