НБУ заявляет об атаке со стороны олигарха Коломойского

Правление Национального банка Украины заявляет о давлении со стороны украинского экс-владельца "Приватбанка" и олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже несколько недель.

Целью такой атаки в НБУ считают "создание управляемого информационного хаоса", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что говорит сам олигарх: "Приватбанк" мне скоро вернут – и МВФ об этом знает, – Коломойский

Там отметили, что "президент, правительство, НБУ объединены единой позицией" – Коломойский должен вернуть долг. Речь о 5,5 миллиардах долларов США, которые вывели из "Приватбанка" до национализации.

Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушками",

– объясняют ситуацию в НБУ.

В Нацбанке считают, что цель действий Коломойского – дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ.

Кроме того, в НБУ отмечают, что экс-владельцы хотят избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из "Приватбанка" деньги.

Еще одна задача, по мнению правления Нацбанка, – помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и миссией МВФ.

"Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. ... Поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в сообщении банка.

Миссия Международного валютного фонда оставила Украину без кредита. Вероятно, что на принятие такого решения у них было две причины. Одна из них – связана с угрозой деньгам, затраченным на национализацию "Приватбанка".

Почему под НБУ продолжаются протесты?

После задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ 13 ноября под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

Организаторы акции – ОО "Стоп коррупции" и другие общественные организации. По словам пресс-службы банка, количество митингующих меняется ежедневно от нескольких десятков до 1000 и более.

В один из дней протестующие принесли к НБУ голову свиньи, а 25 ноября ворвались внутрь здания. Пресс-служба Нацбанка подчеркнула, что этот инцидент не стал болезненным для Нацбанка.

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Дело "Приватбанка": основное

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.