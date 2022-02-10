Кремль, вероятно, нагнетает обстановку в надежде выбить какие-то уступки от европейцев в преддверии новой встречи в нормандском формате. Российско-белорусские учения "Союзная решимость 2022" в Беларуси официально стартовали с 10 февраля.

Обратите внимание Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"

Россия выбрала путь эскалации

Места проведения операций сосредоточены вдоль границы Беларуси с Литвой, Польшей и Украиной. В Брестской области, которая ближе всего к украинской границе, россияне разместили еще и системы ПВО С-400, ракеты которых могут легко достигать территории Украины и Польши.

По официальной версии Минобороны России – учения нацелены, цитирую: на пресечение и отражение внешней агрессии, а также защиту интересов Союзного государства.

Хотя, кто угрожает Беларуси – знают наверное только больные головы Путина и Лукашенко. К тому же и Украина, и все члены НАТО давно раскусили Кремль – стягивание войск в Беларусь может быть использовано для атаки на Украину или для психологического давления.

И в Белом доме уже подчеркнули, что такое поведение Кремля говорит о том, что Россия выбрала путь эскалации конфликта, так как ничего не смогла добиться в результате своих ультиматумов.

К слову, Лукашенко, который превратился в обычного пресс-секретаря Путина, снова заговорил о том, что наверное не стоило так сильно нагнетать обстановку в Беларуси, но что делать если, цитирую: в Украине "нацики", а потому нужно быть готовыми к провокациям.

Очевидно, что если Кремль примет решение атаковать Украину с территории Беларуси, Лукашенко никто спрашивать не будет. Но, здесь стоит отметить, что такая милитаризация Беларуси уже привела к тому, что страны Балтии и Польша увеличили на своей территории военный контингент США и НАТО и готовятся к отражению вероятной атаки.

Смотрите WTF на 24 канале: видео

Еще один элемент гибридной войны

Но Кремль пошел на еще один элемент гибридной войны против Украины.

С 13 по 19 февраля Россия объявляет о проведении морских учений в акватории Черного и Азовского морей, причем делает это так, что украинские порты на неделю окажутся полностью заблокированными.

Отметьте Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений

Кремль так обозначил свои зоны учений, что не остается ни одного свободного коридора для прохождения торговых судов. В МИД Украины уже выразили протест такими маневрами России и назвали это элементом гибридной войны, а не учениями.

В МИД Украины уже заявили, что Киев будет работать со своими партнерами в Черноморском регионе, для того чтобы провокационные действия Кремля получили надлежащую оценку и ответ.

И вот здесь Кремль рискует вызвать ярость не только Украины, но и Турции с которой у нас, с недавнего времени, Зона свободной торговли. Ведь неделя блокировки акватории двух морей, может нарушить цепочки поставок товаров.

Кремль продолжает раскручивать тезис о войне

Кремль продолжает раскручивать тезис о том, что это именно Украина угрожает России войной. И в Москве похоже появилась новая методичка – Запад поставляет оружие в Украину, чтобы Киев с его помощью атаковал Кремль.

Думаю, вы помните заявления Владимира Путина о том, что Украина может пойти на силовое возвращение Крыма. Но сегодня Путин привлек к гибридной войне и своих карманных диктаторов из ОДКБ.

Как вот начальника объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова. С его слов – Украина давно спланировала устроить побоище на территории ОРДЛО. Доказательством этого, по словам Сидорова, является:

принятый Верховной Радой закон о национальном сопротивлении;

увеличение финансирования ВСУ;

планы Зеленского увеличить численность армии на 100 тысяч солдат.

Поставки американского оружия в Киев – это также часть плана по эскалации на Донбассе. И вот казалось бы, какое отношение к конфликту на Донбассе имеют такие члены ОДКБ, как например, Казахстан или Таджикистан? Правильно – никакого.

Читайте также Путин дал обещание, – российский журналист предположил конец диалога России с Западом

Но Путину очень хочется показать, что не один он опасается выдуманной агрессии Украины, и это якобы должно оправдать его дальнейшие действия. Мол, воинственными планами Украины возмущены все в регионе, а он может это исправить с помощью захвата территорий.

Новый шквал бредовых заявлений

И вот исходя из этой риторики в Кремле посыпался новый шквал бредовых заявлений. Накануне пресс-атташе МИД России Мария Захарова выдвинула новый ультиматум Киеву – если Украина хочет деэскалации, она "должна" отказаться не только от вступления в НАТО, но и вывезти за свои границы все поставленное Западом оружие.

Просто подчеркну – в НАТО уже несколько десятков раз заявили, что политику открытых дверей пересматривать не будут, а Украина остается надежным партнером Альянса со всеми вытекающими – и поставками оружия, и совместными учениями.



Захарова выдвинула новый ультиматум Киеву / Сайт российского МИДа

Но в Кремле делают вид, что ничего не слышат и снова повторяют те же требования, которые звучали и месяц назад. К тому же вооружение Украины уже просто невозможно повернуть вспять – Кремль своими действиями побудил Запад пересмотреть свое отношение к укреплению Украины.

Приведу вам один очень важный факт – США давно запустили механизм, согласно которому страны НАТО должны передать Украине часть вооружения.

Еще в середине 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен провел работу со своими европейскими коллегами и договорился о своеобразной программе поставок оружия в Украину – если очень просто, то звучит она так – страны НАТО проводят ревизию своих вооруженных сил и передают Украине так называемое избыточное вооружение.

Не пропустите В Минобороны Польши назвали то, что может остановить агрессию Путина

Объясню что это значит на примере Польши. Накануне Совет Министров Польши принял указ о бесплатной передаче Украине части военной техники армии Польши. И теперь важный момент, в правительстве четко обозначили – поставки вооружения в Украину не ослабят польскую армию.

К слову, по информации польского корреспондента Укринформа Юрия Банахевича, речь идет о поставках десятков тысяч артиллерийских снарядов, дронах, ПЗРК, гранатометах и минометах польского производства. По той же схеме действуют, например, и страны Балтии.

Россия ждет "исчерпывающий ответ"

В Кремле это осознать не могут, или не хотят, а потому глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия вообще-то "публично никогда никому не угрожала", а требование отвести войска от Украины вызывают у него сожаление.

Ну да, здесь сразу вспоминается пресловутое "их там нет". Но дальше Лавров решил перевернуть все с ног на голову и заявил, что Россия будет рекомендовать своим дипломатам покинуть Украину, ведь "англосаксы могут что-то планировать в Украине".

Еще дальше зашел один из помощников Лаврова – Сергей Рябков, который вообще заявил, что поставки оружия в Украину нужны не для защиты украинцев, а для политического и военного давления на Россию.

Но и это еще не весь бред с башен Кремля.

Напомню, в декабре Россия направила США и НАТО свои требования гарантий безопасности. Уже в январе США и НАТО передали России письменный ответ, где дали понять, что ее требования о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы, а также невступлении Украины в Альянс – неприемлемы.

Обратите внимание В НАТО раздумывают над размещением боевых групп в районе Черного моря

В то же время и США, и Альянс готовы обсуждать с Россией другие вопросы – контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия. Но, как будто этого всего не было, Владимир Путин в очередной раз заявил – Россия ждет исчерпывающий ответ на пресловутые гарантии безопасности.



Путин в очередной раз вспомнил "гарантии безопасности" / Фото Getty Images

Конечно, такой бред Кремля, можно списать на то, что там сегодня отмечают день российского дипломата. Но на самом деле всё куда серьезнее.

Дело в том, что прямо в эти дни происходит челночная дипломатия западных политиков между Москвой и Киевом, а уже 15 февраля советники лидеров стран "нормандской четверки" должны снова встретится для обсуждения – как продвинутся в выполнении минских соглашений.

После комплементарного визита в Москву французского президента Макрона и его слов о том, что он знает, как выйти из тупика, в Кремле почувствовали, что это шанс попытаться шантажом заставить европейские страны склонить Киев к выполнению "Минска" на московских условиях.

По сути повторяется то, что мы проходили уже не раз. Вдобавок Кремль пошел на другую хитрость – вместо диалога с ЕС в целом МИД России разослал свои требования всем 27 странам отдельно.

В итоге ЕС все же отправил единый ответ в Кремль. И вот со слов главы евро дипломатии Жозепа Борреля – Европа готова на некий диалог с Россией. И это еще сильнее подогревает Кремль идти на дополнительный шантаж.

Запад понимает, какую игру ведет Кремль

Все же Кремль может ждать очередное разочарование. Ведь накануне прошла встреча глав Франции, Германии и Польши, где как раз и обсуждался вопрос дальнейших действий ЕС в отношении российской агрессии.

И вот канцлер Германии Олаф Шольц, наверное впервые, четко обозначил – Европа ищет мира, но не любой ценой. Более того, с его слов, дальнейшее вторжение России в Украину будет иметь политические, экономические и стратегические последствия для России.



Шольц четко обозначил – Европа ищет мира / Фото Getty Images

Поверьте, такое заявление из уст канцлера Германии о многом говорит. Более того, после встречи трех лидеров, замглавы МИД Польши Мартин Пшидач четко заявил, что никаких уступок от Европы Россия не получит.

В этой троице лишь Макрон питает надежды о чем-то договорится, остальные заняли решительную позицию в поддержку Украины. К тому же, после визита в Москву, глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что вопрос невступления Украины в НАТО не стоит даже поднимать, он давно решен.

Лиз Трасс напомнила своему российскому коллеге Лаврову, что вообще-то Россия тоже подписант Будапештского меморандума, поэтому пора бы к нему вернутся и обсудить.

К тому же премьер Британии Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявили – кризис вокруг Украины вступает в самый критический момент, ведь время на решение конфликта дипломатическим путем заканчивается.

К теме Данные до сих пор мрачные: разведка Великобритании не видит снижения угрозы со стороны России

Очевидно, что Запад прекрасно понимает, какую игру ведет Кремль, а потому дают четкие сигналы – наше терпение заканчивается.

Россия прямо сейчас снова повышает ставки, чтобы проверить насколько Украина и Запад готовы, или не готовы, идти на уступки перед лицом реальной войны. Но говорить о неизбежности нападения в нынешнем положении России – точно не стоит.