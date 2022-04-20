"Терпеть дальше невозможно": помощь и полезная информация для беженцев в Молдове

Молдова часто воспринимается как транзитная страна для убегающих от войны украинцев. Так, многие пересекают границу и едут дальше – в Румынию, Италию, Польшу. Но есть и те, кто остаются, чтобы быть поближе к дому.

Очень сложно писать слово беженцы, ведь эти люди каждый день думают о том, чтобы вернуться. Кое-кто даже ездит туда-сюда: присматривает за стариками, проверяет квартиру или дом, забирает нужные вещи. Но те, кто решили остаться и попытаться упорядочить свою жизнь, могут рассчитывать на поддержку.

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Сайт 24 канала побывал в Молдове и решил описать, с чем сталкиваются украинцы, попадая в соседнюю страну, как получить помощь и быть в курсе программ поддержки ЕС.

Сейчас поток людей на границе уменьшился / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Пересечение границы и первые решения

Паланка – главный хаб для прибытия беженцев. "Самые жаркие" дни были в начале войны, когда от шока и страха люди стояли в огромных очередях. Сейчас толпы нет – автобусы приезжают в основном из Одесской или Николаевской области. Но и еще один нюанс, часто волнующий украинцев.

"Первые дни и недели после войны были самыми сложными. Каждый день есть случаи, когда мужчины призывного возраста появляются здесь – на границе, но если они добрались сюда – они могут попросить убежища и мы не можем отказать. Если им удалось как-то обойти блокпосты – мы примем их", – объясняет Руслан Галушка – представитель EUBAM.

В общем, в первую очередь здесь проверяют документы, дают выпить горячего чая, выдохнуть и рассказывают о возможностях / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Несколько семей, которые мы встретили, приехали из городка Очаков Николаевской области, жили в одном дворе, но решили бежать. "Мы плюнули на все и уехали", – откровенно говорит Елена.

Беженцы с одного двора / Фото Ольги Консевич, 24 канал

От стресса и чтоб успокоить подростков рядом, она шутит: "Сейчас заберут нас… в Америку. Поедем вместе с попугаями".

Елена еще не решила, что делать дальше / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Поехали, потому что страшно. Стекла вылетели, нас бомбят. Терпеть уже просто невозможно. Детям это также влияет на психику,

– признается она.

Но, похоже, и Елене нелегко, потому что после вопроса "Как она чувствует себя, все ли нормально?" – она расплакалась и едва произнесла только риторически: "Ну как я могу чувствовать себя?"

Другая война

Людмила Зиновьевна жила в городе Николаев с 1944 года, войну не помнит, потому что была ребенком, но новая беда перевернула жизнь.

Людмила улыбается, несмотря на все проблемы / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Женщина рассказала, что уговаривала мужа уехать с первого дня, но только через полтора месяца он "сдался" и они отправились на границу с Молдовой.

Эвакуацию проводит еврейская организация, к которой мы относимся. Далее Кишинев и самолет в Израиль. Но где будем жить не знаю – едем в полную неизвестность,

– поделилась она.

Краткий результат: решит для себя – вы хотите остаться в Молдове или поедете дальше.

Условия въезда

Украинцы могут въехать без загранпаспорта. Достаточно иметь ID-карту или внутренний паспорт. При отсутствии – водительское удостоверение. Детям до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении либо внутренний или загранпаспорт.

Пересечение границы на автомобиле возможно без полиса "зеленой карты", однако в первые 24 часа после въезда в Молдову владельцам таких автомобилей необходимо приобрести полис на месте.

Разрешен въезд с домашними животными, без предъявления ветеринарных справок или специальных паспортов.

Действует горячая линия: 080001527 (звонки на номер 112 будут переадресовываться на горячую линию) и сайт dopomoga.gov.md .

Временное убежище и помощь

Паланка – хорошее место для того, чтобы воспользоваться автобусами и добраться до других городов или даже стран. А еще здесь можно начать планировать свои первые дни после вынужденного переезда.

Blue Dots При содействии международных организаций и местных волонтеров недалеко от границы работают центры Blue Dots – места, где Агентство ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, другие международные организации и представители правительства оказывают информационную, медицинскую, юридическую, психосоциальную поддержку. Сама идея возникла во время кризиса сирийских беженцев и мигрантов в 2015-2016 годах, такие центры действуют в Греции, Македонии, Сербии, Хорватии и Словении.

В первые дни здесь работало целый палаточный городок, с середины апреля ситуация стабилизировалась и в основном эти хабы используют мамы с детьми, чтобы переждать во время пересадки на автобус, оправиться, взять первый запас еды или средств гигиены.

Так выглядят специальные помещения для работы с беженцами / DG ECHO

Мы прошлись от пункта пересечения границы в Паланке к Blue Dots вместе с Валентиной, которая покинула Одессу с 2 детьми – старший 2 года 10 месяцев, а младший еще семимесячный младенец.

Пересекли границу вместе с Валентиной / DG ECHO

"Мой муж и папа – остались дома. Я собираюсь в Италию через территорию Румынии – была уже там в студенческие годы. У меня есть приглашение – я дизайнер и хорошо рисую. Я думаю, что безопасность важнее. Это моя вторая попытка уехать. Сначала я не решилась, думала, что в Одессе довольно спокойно. Дети не понимают, что происходит, но они напуганы", – рассказывает Валентина.

У женщины есть план и это хорошо, отмечают представители организаций / DG ECHO

На фоне массового наплыва людей Молдова активировала Механизм ЕС по защите гражданского населения 24 февраля, попросив о помощи для размещения беженцев из Украины. Помощь включает медицинские товары, лекарства, защитное снаряжение, а также машины скорой помощи, противопожарное оборудование, электрогенераторы и другое.

Мы зашли с ней в один из боксов для детей – здесь есть психолог, игрушки для детей, а еще здесь тепло, что очень важно, ведь помощь развернули в поле и ранняя весна – не лучшее время сидеть с детьми на улице.

Старшая дочь Валентины уже доверилась психологу / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Здесь же можно найти инструкции для украинцев, базовые вещи для детей, горячие блюда и психологическую помощь.

Последнее особенно важно в ситуации, когда дети переживают колоссальный стресс.

Тревожность, страх и чувствительность к любым громким звукам – основные реакции, которые заметила у детей психолог Валентина / Фото DG ECHO

"Большинство людей знают, куда они направляются, у них есть хоть какой-то план. Также люди путешествуют большими группами, а несовершеннолетние дети в основном едут в сопровождении взрослых родственников – поэтому, если мы говорим о безопасности, ситуация контролируется. Скоро такие же центры появятся в других точках – Кагул, Леушени, Скулень", – объяснила Анжела Мунтяну из офиса коммуникаций ЮНИСЕФ.

Население Молдовы – 2,6 млн. жителей. Из-за низкого уровня жизни – многие работают за границей. Границу пересекли уже более 400 000 человек, но в стране осталось около 100 000.

Пограничники рассказывают, что в ближайших планах – построить забор вокруг импровизированного городка. Хотя за все время не случалось неприятных инцидентов – безопасность беженцев – превыше всего. Также международные организации готовятся к различным сценариям. Так, сейчас людей не так много, но никто не знет, когда может случиться обострение – поэтому волонтеры готовы размещать, кормить и оказывать другую помощь.

Здесь же работают члены команды реагирования на чрезвычайные ситуации. Бесплатные автобусы перевозят беженцев в Кишинев и другие города Молдовы или Румынии. Сотрудники ACTED находятся в Паланке, главном пункте пропуска через границу, с 4 марта. Также они распространяют сим-карты помогают собирать все необходимое для нужд беженцев.

По ссылке доступен путеводитель с картой транзитных маршрутов в ЕС.

Краткий результат: воспользуйтесь Blue Dots для отдыха и решения первых проблем.

Полезные контакты, первая денежная помощь

Более 90% украинцев находятся в молдавских семьях или снимают жилье. Именно этим ситуация в 2022 году отличается от последнего мигрантского кризиса. Но для того чтобы переждать, найти жилье или отправиться дальше люди продолжают использовать специальные центры.

Один из них – это Moldexpo (комплекс построек, похожий на привычный ВДНХ). Здесь устанавливали первые боксы для временного проживания, а сейчас предлагают большой спектр поддержки: от регистрации для пособия до поиска жилья или медпомощи.

В нескольких зданиях доступны различные услуги для беженцев / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Франческа Бонелли – представитель команды экстренной помощи Агентства ООН по делам беженцев. Она работала в Сербии, но руководство вызвало ее в Молдову и за один день она переехала сюда, чтобы оказывать помощь. "На сегодняшний день по стране насчитывается 103 таких центра размещения беженцев общей вместимостью более 9000 мест", – рассказывает она.

Так выглядит карта для денежной помощи / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Украинцы и иностранцы, проживавшие в Украине на момент начала войны, могут получить денежную помощь. Регистрация осуществляется только по предварительной записи. По состоянию на данный момент время регистрации назначается только через механизм перенаправления от партнеров УВКБ ООН, поэтому следует использовать эту ссылку . Здесь также доступна информация о центрах в других городах, которые только планируют открыть.

Краткая инструкция

Детали для тех, кого волнует безопасность

Уже потом беженцев приглашают в центр, где выдают карту банка maib. Местные власти и международные организации зафиксировали сумму в 2200 молдавских лей в месяц на одного человека (около 3500 гривен).

Деньги для семей, принимающих беженцев

Среди нюансов: средства может получить каждый член семьи; их нужно потратить за месяц – снять или платить картой в магазине; пока неизвестно, сколько точно продлится программа поддержки – поэтому следует следить за официальными объявлениями.

Хотя этот вид помощи не работал в первые дни, когда жители Молдовы самостоятельно принимали украинцев, сейчас есть возможность получить хоть небольшую компенсацию. Страна пережила зимой энергетический кризис, сейчас цены на продукты и коммуналку тоже растут, поэтому такая поддержка очень нужна местным.

Эта выплата единовременна. Первые молдавские семьи, зарегистрированные в WFP (Всемирная продовольственная программа – 24 канал), смогут с апреля получить 3500 леев – около 5600 грн – в отделениях Western Union.

Местные муниципалитеты играют решающую роль в регистрации и проверке списков принимающих семей. Главное условие – они должны принять как минимум двух беженцев из Украины в течение минимум одной недели. Это новая программа, поэтому молдавским семьям нужно обращаться к местным властям.