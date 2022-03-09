Территориальная оборона Сумщины разгромила колонну врага: теперь "Гвоздика" и 3 БТР

9 марта 2022 , 21:59
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Сумской области воины территориальной обороны разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Орки хотели зайти в населенный пункт.

Очередные трофеи пополнили арсенал ВСУ. Бойцы получили 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пару грузовиков и миномет.

Кстати  В Сумах образовались огромные очереди к "зеленым коридорам"

От оккупантов остался только дым. Генштаб показал видео с трофеями.

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Автор: Ольга Музика