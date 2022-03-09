Территориальная оборона Сумщины разгромила колонну врага: теперь "Гвоздика" и 3 БТР
9 марта 2022 , 21:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Сумской области воины территориальной обороны разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Орки хотели зайти в населенный пункт.
Очередные трофеи пополнили арсенал ВСУ. Бойцы получили 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пару грузовиков и миномет.
Кстати В Сумах образовались огромные очереди к "зеленым коридорам"
От оккупантов остался только дым. Генштаб показал видео с трофеями.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.