Это реакция на сообщения западной прессы, что Украина должна согласиться с оккупацией Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рефата Чубарова, председателя Меджлиса.

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Как реагируют в Меджлисе на заявления о "компромиссах" территориями

Меджлис прокомментировал высказывания, где содержатся предложения к Украине согласиться с фактической оккупацией Крыма и других украинских земель. Там отметили, что уступки территориями нашего государства в пользу России считаются недопустимыми.

Отмечают, что обязательным условием для ведения официальных переговоров по вопросу завершения российско-украинской войны должно быть условие восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Меджлис крымскотатарского народа уверен, что уступки в любом виде территориальным посягательствам России на Крым и на другие оккупированные земли Украины, не только не принесут ожидаемого мира, но и станут фактором возникновения новых военных и политических конфликтов,

– отметили там.

Там также добавили, что Крым является родиной коренного крымскотатарского народа и неотъемлемой частью Украинского государства.

"Соответственно, ни одно решение о территориальной принадлежности Крымского полуострова, его правового статуса, организации его политической, экономической, социальной, культурной жизни не имеет и не может приниматься без волеизъявления коренного крымскотатарского народа и согласия Украинского государства", – говорится в сообщении.