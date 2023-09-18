Владимир Зеленский сказал, что не может отдать России какую-либо часть территории Украины. По его словам, это предательство семей погибших воинов.

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Единственное, что можно дать – победа

Глава государства рассказал, что недавно награждал семью погибших Героев Украины. На церемонию пришла беременная женщина с ребёнком на руках.

"Одна женщина была беременна. Она пришла с ребенком на руках и она беременна. Этот ребенок никогда не увидит отца. Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали; "Ну, хорошо, забирайте"? Это сложная миссия награждать людей, а для них мир закончился", – рассказал президент.

По словам Зеленского, единственное, что он может дать – это победа. Он убежден, что она нужна нам, чтобы дома у этих семей рядом с фотографией погибшего был момент.

Чтобы смотрели на эту фотографию и думали, что у них есть их государство, будущее и у нас есть победа. И если я завтра скажу, что забирайте Донбасс, Крым, все, что было до 24 февраля, то я предам эти семьи,

– подытожил президент.

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