Володимир Зеленський сказав, що не може віддати Росії будь-яку частину території України. За його словами, це зрада сімей загиблих воїнів.

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Єдине, що можна дати – перемога

Глава держави розповів, що нещодавно нагороджував сім'ї загиблих Героїв України. На церемонію прийшла вагітна жінка із дитиною на руках.

"Одна жінка була вагітна. Вона прийшла з дитиною на руках і вона вагітна. Ця дитина ніколи не побачить батька. Що я повинен їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали; "Ну, добре, забирайте"? Це складна місія нагороджувати людей, а для них світ закінчився", – розповів президент.

За словами Зеленського, єдине, що він може їм дати – це перемога. Він переконаний, що вона потрібна нам, щоб вдома у цих сімей поруч із фотографією загиблого був момент.

Щоб дивились на цю фотографію і думали, що у них є їхня держава, майбутнє і у нас є перемога. І якщо я завтра скажу, що забирайте Донбас, Крим, все, що було до 24 лютого, то я зраджу цим сім'ям,

– підсумував президент.

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