Людей просили и до сих пор просят уехать из Луганской области, если это возможно. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава области Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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Несколько дней назад они начали палить из тяжелых калибров, минометов и артиллерии, в частности, по центру Кременной. В городской агломерации Рубежное, Северодонецк и Лисичанск остается сейчас примерно 50 тысяч человек,

– говорит Гайдай.

По его словам, россияне палят по гражданским объектам и несут разруху.

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