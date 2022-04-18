Людей просили і досі просять виїхати з Луганщини, якщо це можливо. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник області Сергій Гайдай, передає 24 канал.

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Кілька днів тому вони почали гатити з важких калібрів, мінометів та артилерії, зокрема, по центру Кремінної. В міській агломерації Рубіжне Сєвєродонецьк та Лисичанськ залишається зараз приблизно 50 тисяч людей,

– каже Гайдай.

За його словами, росіяни гатять по цивільних об'єктах та несуть розруху.

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