На территории Винницкой области, кроме беспилотника, была сбита ракета X-101

Украинским военным удалось обезвредить российский беспилотник в Винницкой области. Как оказалось, ПВО сбили еще и вражескую ракету.

X-101 – это стратегическая крылатая ракета "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработчик – исключительно российский.

Ранее На территории Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

Беспилотник и ракету сбили еще 13 марта

Об уничтожении крылатой ракеты и беспилотника сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он отметил, что говорится о летательном аппарате тактического уровня.

Ранее российские беспилотники разбивались в Румынии и Хорватии

Отметим, что несколько дней тому назад российский беспилотник с бомбой разбился в Хорватии. 14 марта – на этот раз разведывательный летательный аппарат неудачно приземлился в Румынии – в 100 километрах от украинской границы.

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