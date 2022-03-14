На территории Винницкой области, кроме беспилотника, была сбита ракета X-101
Источник:"Суспільне. Вінниця"
Украинским военным удалось обезвредить российский беспилотник в Винницкой области. Как оказалось, ПВО сбили еще и вражескую ракету.
X-101 – это стратегическая крылатая ракета "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработчик – исключительно российский.
Ранее На территории Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник
Беспилотник и ракету сбили еще 13 марта
Об уничтожении крылатой ракеты и беспилотника сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он отметил, что говорится о летательном аппарате тактического уровня.
Ранее российские беспилотники разбивались в Румынии и Хорватии
Отметим, что несколько дней тому назад российский беспилотник с бомбой разбился в Хорватии. 14 марта – на этот раз разведывательный летательный аппарат неудачно приземлился в Румынии – в 100 километрах от украинской границы.
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