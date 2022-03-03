А в Ахтырке, что в Сумской области, которую обстреливали ранее, нет отопления и электроэнергии.

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"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", – добавил Дмитрий Живицкий.

Глава Сумской ОГА рассказал, что бомбардировка города началась около 18:00. Бомбят такие города Сумщины:

Недригайлов,

Боромлю,

Бездрик,

Лебедин.

По его словам, там просто уничтожается гражданское население.

Это уже не Путин. Путин – безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно, почему,

– написал Дмитрий Живицкий.

Добавим, что в российской деревне Поповка, которая граничит с Сумской областью, враг развернул "Грады". Вероятно, россияне для провокации будут обстреливать самих себя. Подробности – читайте в статье.

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