А в Охтирці на Сумщині, яку обстрілювали раніше, немає опалення й електроенергії.

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"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", – додав Дмитро Живицький.

Голова Сумської ОДА розповів, що бомбардування міста почалось близько 18:00. Бомблять такі міста Сумщини:

Недригайлів,

Боромлю,

Бездрик,

Лебедин.

За його словами, там просто знищують цивільне населення.

Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому,

– написав Дмитро Живицький.

Додамо, що у російському селі Поповка, яке межує з Сумською областю, ворог розгорнув "Гради". Ймовірно, росіяни задля провокації будуть обстрілювати самих себе. Деталі – читайте у статті.