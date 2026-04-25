Террор Днепра продолжается с ночи: Россия повторно ударила по тому же кварталу, погиб человек

Суббота, 25 апреля, стала очень тяжелой для днепрян. Россия не прекращает терроризировать город и ударила туда же, куда била ночью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно о повторной атаке по Днепру 25 апреля?

Новые взрывы в Днепре прозвучали в 11:27, о чем сообщили корреспонденты Суспильного. В 11:10 Воздушные силы предупреждали о БПЛА над городом.

В ОВА написали, что снова поврежден жилой дом, а 7 человек получили ранения.

К сожалению, очень быстро стало известно, что во время нового удара по Днепру погиб человек.

Один человек погиб во время очередной атаки врага на Днепр. Изуродованный многоэтажный дом. Россияне нанесли удар по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью,

– проинформировал Ганжа в 11:48.

Сколько погибших и пострадавших в Днепре сегодня?

Таким образом, в Днепре за 25 апреля по меньшей мере 5 погибших, ведь во время предыдущих ударов погибли 4 человека.

Как сообщили в ОВА, в городе 34 пострадавших из-за российского террора ночью и в течение дня.