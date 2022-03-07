Кроме обстрела мирных городов оккупанты терроризируют города, в которые им удалось ворваться. Российские грабят магазины, не пускают в города гумконвои и не дают организовать гуманитарные коридоры.

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Тактика оккупантов

Как сообщили в Генштабе, кафиры решили пробить очередное дно и терроризировать мирное население. Особенно низки расстрелы гуманитарных конвоев.

Также враг хочет организовать пропагандистские конвои и попытаться легализацию оккупационных в захваченных городах. Правда, какие и все начинания россиян, эта тактика также вскоре терпит неудачу, а враг будет разбит наголову.

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