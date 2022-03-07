У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що Повітряні сили відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, а також здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

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Росіяни планують активізувати авіацію

Окупанти планують активізувати авіацію з метою завдати ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі,
– заявили у Генштабі.

Там додали, що для виконання цієї мети на територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи центрального та східного воєнних округів.

ЗСУ захищають Україну

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