Українські захисники продовжують успішно знешкоджувати бійців Володимира Путіна, а також техніку держави-агресорки.

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Українці знищили ще один гелікоптер ворога

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 7 березня українські воїни впоралися зі ще одним вертольотом росіян.

Вишгород: -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги,

– йдеться у повідомленні.



Така доля спіткала ворожий вертоліт / Фото Сухопутних військ ЗСУ

ЗСУ накрили аеродром під Херсоном

Українські військові у ніч на 7 березня накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Там російські окупанти залишили десятки своїх гелікоптерів. Результат: знищено понад 30 гелікоптерів ворога, а також жива сила та техніка.

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