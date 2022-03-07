Украинские защитники продолжают успешно обезвреживать бойцов Владимира Путина, а также технику государства-агрессора.

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Украинцы уничтожили еще один вертолет врага

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 7 марта украинские воины справились с еще одним вертолетом россиян.

Вышгород: -1 вражеский вертолет. Итого к победе,

– говорится в сообщении.



Такая судьба постигла вражеский вертолет / Фото Сухопутных войск ВСУ

ВСУ накрыли аэродром под Херсоном

Украинские военные в ночь на 7 марта накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Там русские оккупанты оставили десятки своих вертолетов. Результат: уничтожено более 30 вертолетов врага, а также живая сила и техника.

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