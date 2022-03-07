Окрім обстрілу мирних міст окупанти тероризують міста, в які їм вдалося вдертися. Російські грабують магазини, не пускають у міста гумконвої та не дають організувати гуманітарні коридори.
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Тактика окупантів
Як повідомили у Генштабі, окупанти вирішили пробити чергове дно та тероризувати мирне населення. Особливо ницими є розстріли гуманітарних конвоїв.
Також ворог хоче організувати пропагандистські конвої та спробувати легалізацію окупаційної влади у захоплених містах. Щоправда, які і всі починання росіян, ця тактика також незабаром зазнає невдачі, а ворога буде розбито вщент.
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