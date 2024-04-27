На фоне массированной атаки гарант отметил, что у мира есть возможности, чтобы помочь сбивать ракеты и беспилотники оккупационных войск. По его словам, это абсолютно реально.

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Террор всегда должен проигрывать

Президент Украины отметил, что в течение ночи оккупанты запустили 34 ракеты, часть из которых удалось сбить.

Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно,– реальностью должны стать необходимые политические решения и договоренности,

– подчеркнул гарант.

Он подчеркнул, что важны системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в снабжении и решительность действий.

"Террор всегда должен проигрывать, и каждый, кто помогает нам противостоять русскому террору, является настоящим защитником жизни",– заявил лидер Украины.

Президент также поблагодарил США и каждого из партнеров за решение в поддержку нашего государства и людей. "Должны сделать все, чтобы жизнь победила",– резюмировал президент.

Какие ракеты применял враг для атаки по Украине и сколько удалось сбить

В Воздушных силах рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область), что в России);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Украинским защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель :