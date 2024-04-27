На тлі масованої атаки гарант зазначив, що у світу є можливості, щоб допомогти збивати ракети та безпілотники окупаційних військ. За його словами, це абсолютно реально.

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Терор завжди повинен програвати

Президент України зазначив, що протягом ночі окупанти запустили 34 ракети, частину з яких вдалося збити.

Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості,

– підкреслив гарант.

Він наголосив, що важливими є системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.

"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", – заявив лідер України.

Президент також подякував США і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. "Маємо зробити все, щоб життя перемогло", – резюмував президент.

Які ракети застосовував ворог для атаки по Україні та скільки вдалося збити

В Повітряних силах розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, що в Росії);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей Росії);

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Українським захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль: