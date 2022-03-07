Террорист Ходаковский угрожает украинцам убийствами за то, что они против оккупации
7 марта 2022 , 14:08Читати новину українською
Источник:Анатолий Штирлиц
Террорист Александр Ходаковский угрожает мирным жителям украинских городов обстрелами и убийствами за то, что они украинцы и не соглашаются с оккупацией.
Террорист Ходаковский откровенно угрожает украинским гражданам убийствами за то, что они не хотят находиться под оккупацией.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Ходаковский написал в телеграме угрозы мирному населению Украины.
Угрозы Ходаковского украинцам / Скриншот из телеграм-канала Ходаковского
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!