Террорист Ходаковский угрожает украинцам убийствами за то, что они против оккупации

7 марта 2022 , 14:08
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Анатолий Штирлиц

Террорист Александр Ходаковский угрожает мирным жителям украинских городов обстрелами и убийствами за то, что они украинцы и не соглашаются с оккупацией.

Террорист Ходаковский откровенно угрожает украинским гражданам убийствами за то, что они не хотят находиться под оккупацией.

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Ходаковский написал в телеграме угрозы мирному населению Украины.

Угрозы Ходаковского украинцам / Скриншот из телеграм-канала Ходаковского

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Автор: Ярослава Прадід