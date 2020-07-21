Террорист Максим Плохой до сих пор держит заложников в автобусе. В сети появилось видео, как он пытается сбить коптер правоохранителей.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Инсайдер UA", видно, как коптер Службы безопасности Украины кружит над автобусом, где находятся заложники. Актуально Захват заложников в Луцке: что происходит на месте – видео онлайн Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил Интерфакс, что мужчина несколько раз выстреливал в беспилотник СБУ, а затем бросил сорвавшийся предмет. К счастью, никто не пострадал. Террорист хочет сбить коптер СБУ: видео (ненормативная лексика, 18+) Захват автобуса в Луцке: коротко Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек. Точных данных о количестве захваченных людей пока нет.

Террорист называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.

По информации правоохранителей, террорист находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен и в целом был осужден на 10 лет тюрьмы.