Терорист Максим Плохой досі тримає заручників в автобусі у Луцьку. У мережі з'явилось відео, як він намагається збити коптер правоохоронців.

На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Инсайдер UA", видно, як коптер співробітників Служби безпеки України кружляє над автобусом, де перебувають заручники.

На часі Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив Інтерфакс, що чоловік кілька разів вистрілював у безпілотник СБУ, а потім кинув предмет, який зірвався. На щастя, ніхто не постраждав.

Терорист хоче збити коптер СБУ: відео (ненормативна лексика, 18+)

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко