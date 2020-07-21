Терорист у Луцьку хоче збити коптер СБУ: відео
Терорист Максим Плохой досі тримає заручників в автобусі у Луцьку. У мережі з'явилось відео, як він намагається збити коптер правоохоронців.
На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Инсайдер UA", видно, як коптер співробітників Служби безпеки України кружляє над автобусом, де перебувають заручники.
На часі Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн
Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив Інтерфакс, що чоловік кілька разів вистрілював у безпілотник СБУ, а потім кинув предмет, який зірвався. На щастя, ніхто не постраждав.
Терорист хоче збити коптер СБУ: відео (ненормативна лексика, 18+)
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей. Точних даних про кількість захоплених людей наразі немає.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- За інформацією правоохоронців, терорист був двічі ув'язнений і загалом був засуджений на близько 10 років в'язниці.